Insospettabile nascondeva in casa una piccola coltivazione di canapa indiana

Negli ultimi giorni, nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, i militari della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano avevano notato degli strani movimenti all’interno di un giardino privato di una delle tante villette autonome che sorgono nel comune di Luogosano.

Questa mattina, quei sospetti sono diventati certezza: all’esito di una attenta perquisizione domiciliare, infatti, all’interno dell’abitazione di un 53enne del posto sono state trovate due piante di canapa indiana già in essiccazione, accanto ad alcuni grammi di marijuana già “pronta all’uso”.

Le piante, entrambe di oltre un metro e mezzo di altezza, erano state effettivamente coltivate all’ombra di un mandorlo in quel giardino e, una volta mature, sono state raccolte ed avviate alla lavorazione; all’esito della quale l’uomo avrebbe ricavato circa 350 grammi di sostanza stupefacente.

Nell’auto, inoltre, l’indagato nascondeva anche un grimaldello metallico, un cd. piede di porco.

Le indagini proseguono per fare luce sulle modalità di approvvigionamento dello stupefacente e sulla possibile destinazione del “prodotto finito”.