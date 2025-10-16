Il Giardino dello Sport entra a far parte della famiglia biancoverde

La Scandone Avellino è lieta di annunciare la partnership con Il Giardino dello Sport, che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancoverde come sponsor del settore giovanile per la stagione 2025/2026.

Situato nel cuore del capoluogo avellinese, Il Giardino dello Sport è uno dei centri sportivi più attivi e completi del territorio irpino.

Dotato di campi da tennis, calcio a 5, padel e beach volley, rappresenta un punto di riferimento non solo per gli appassionati di sport, ma anche per chi desidera trascorrere il tempo libero in un ambiente sano, accogliente e ricco di iniziative.

Grazie all’impegno e alla passione dei titolari Antonio Guancia e Michele Massari, la struttura è divenuta nel tempo un autentico luogo di aggregazione intergenerazionale, in cui sport, amicizia e socialità si fondono in un’unica grande comunità. Antonio Guancia e Michele Massari, titolari del centro sportivo, hanno dichiarato: “Siamo onorati di affiancare la nostra immagine a un logo storico e prestigioso come quello della Scandone Avellino. Abbiamo deciso di sposare questo progetto per l’amicizia, la stima e il rispetto che ci legano al presidente Trasente e ad alcuni membri che fanno parte dello staff della società biancoverde. Crediamo fermamente che lo sport e le associazioni sportive vadano sostenute: sono realtà fondamentali per il tessuto sociale del territorio. Approfittiamo di questa occasione per lanciare un appello alle aziende e alle attività commerciali: continuate a supportare lo sport e chi lo promuove. Le associazioni sportive rappresentano una vera e propria casa per tanti bambini e adolescenti, offrendo loro un punto di riferimento, una passione e soprattutto una buona strada ossia quella dei valori positivi dello sport e della crescita condivisa.”

La Scandone Avellino accoglie con orgoglio Il Giardino dello sport tra i suoi partner con cui condivide la stessa visione educativa e sociale dello sport: un luogo in cui i giovani possono crescere, imparare e divertirsi. Questa collaborazione permetterà di dare ancora più forza al settore giovanile della Scandone e ai tanti progetti futuri dedicati ai piccoli lupacchiotti. Con questa nuova collaborazione, la Scandone Avellino continua a costruire un percorso fondato su passione, territorio e comunità, valori che da sempre contraddistinguono la sua storia.