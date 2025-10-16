Esposito sul ruolo del M.I.D. nella provincia

Voce dei cittadini fragili all’Osservatorio Prefettizio di Avellino

mid 900Il presidente del M.I.D. Coordinamento Regionale della Campania, Giovanni Esposito, comunica la propria, convinta e sentita partecipazione, insieme a quella del Movimento che rappresenta, all’ Osservatorio Prefettizio sullo stato della Provincia, con Procura e Forze dell’ordine, che ieri si è riunito nell’ ex Cinema Eliseo di Avellino, per un confronto sui problemi della Città, dopo aver fatto tappa in molti territori Irpini.

Il prefetto Rossana Riflesso e la commissaria straordinaria al Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, hanno accolto, oltre alle tante autorità presenti, i rappresentanti delle Associazioni Cittadine, poiché, fortemente interessate ad ascoltare dalla voce dei Cittadini, i reali problemi della Città e cercare di risolverli tutti insieme, in una vera sinergia ed unione di intenti.

Il M.I.D. ieri pomeriggio era presente, rappresentato dal suo presidente campano, che si è impegnato a portare la voce, all’ interno dell’Osservatorio Prefettizio Irpino, di tutte le persone che si rivolgono al Movimento italiano Disabili, per essere ascoltate e supportate, stando insieme a chi, da sempre, sta garantendo un impegno costante e proficuo ai Cittadini fragili.

La nostra realtà è ufficialmente al tavolo dell’Osservatorio sulla Provincia di Avellino, ringraziamo il Prefetto Riflesso e il Commissario Straordinario Perrotta per questa opportunità.

