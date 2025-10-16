Eccellenza all’Ospedale di Policoro (MT)
Le lodi dell'UGL agli operatori sanitari
“La nascita altamente complessa avvenuta nei giorni scorsi presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Policoro rappresenta un esempio straordinario di efficienza, tempestività e altissima competenza professionale del personale sanitario lucano. L’episodio ha visto il team medico affrontare un parto prematuro e podalico in condizioni di emergenza, senza possibilità di ricorrere al cesareo, riuscendo a garantire la sicurezza della mamma e del neonato. Un risultato possibile grazie alla straordinaria professionalità dell’equipe.
Un elemento di grande rilievo è stato anche il tempestivo trasferimento del neonato presso l’Ospedale San Carlo di Potenza tramite ambulanza ‘Sten’, una vera e propria terapia intensiva neonatale mobile che consente di garantire cure immediate e altamente specialistiche ai piccoli pazienti. Questa storia non è solo un lieto fine, ma la testimonianza concreta del valore e della qualità delle nostre strutture sanitarie e del personale che ogni giorno, con professionalità e dedizione, affronta situazioni di emergenza con competenza e umanità” – dichiarano Margherita Rasulo e Pino Giordano per l’Ugl Salute Matera.
“La Ugl Salute esprime orgoglio e riconoscenza per l’impegno costante di tutti i professionisti sanitari che operano negli ospedali lucani, dimostrando come, anche di fronte alle difficoltà del sistema, sia possibile garantire risposte efficaci, tempestive e di qualità ai cittadini”.