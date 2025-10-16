Incontro pubblico ad Avellino con il prof. Salvatore D’Acunto

In data 21 ottobre 2025 alle ore 18,00, ad Avellino, presso la sede dello SPI CGIL in viale Italia 40, il Gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro pubblico sul tema "CRISI DELLA GLOBALIZZAZIONE E GUERRE COMMERCIALI", co n introduzione di Agostino De Rosa, responsabile della Formazione del G.T. del M5S, e relazione di Salvatore D'Acunto, professore di Economia politica presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli.

L’incontro verte su tematiche non connesse in maniera immediata e diretta ai problemi della vita sociale e politica della nostra città, ma non per questo ad essi estranee.