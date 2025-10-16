Arriva un thriller drammatico che inizia come una commedia

Un testo di drammaturgia contemporanea sul traffico di organi. È il dramma “Richiamo per fagiani” dei genovesi Igor Chierici e Luca Cicolella – foto di scena Giusi Lorelli – in scena al Teatro Serra di Napoli venerdì 24 ottobre alle 21:00. A Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: teatroserra@gmail.com; 347.8051793.

Siamo in un pub, è quasi ora di chiusura quando, con un vigoroso scampanellio della porta entra un uomo. Siamo negli anni ’70 in una piccola città svizzera e il nuovo venuto è arrivato fin dalla Russia convinto di trovare il quel luogo delle risposte importanti sulla sparizione, avvenuta ormai da alcuni anni, della propria figlia. “Si tratta di uno spettacolo drammatico che parte come una commedia; un thriller che tiene il pubblico col fiato sospeso, giocato tutto sul confronto tra questi due uomini, due padri di famiglia, che si ritrovano a dover compiere delle scelte che mai avrebbero immaginato per la salvezza dei propri figli” raccontano gli autori. Cosa fareste se la vita di vostra figlia dipendesse dalla morte di un’altra bambina innocente? E se foste voi a dover scegliere chi vive e chi muore? Faccia a faccia più col proprio destino che con se stessi, i due uomini si ritroveranno davanti al loro passato, che lentamente emergerà, in un crescendo di suspence e colpi di scena, rivelando una realtà ben lontana da ciò che appare. Un viaggio profondo nell’amore, nel sacrificio e nel prezzo della salvezza. Con un finale da tragedia classica.