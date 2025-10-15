Due giornate di incontri, riflessioni e musica presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi di Borgo Ferrovia

Avellino, 15 ottobre 2025 – In occasione del 60° anniversario della realizzazione del “Murale della Pace”, la Chiesa di San Francesco d’Assisi di Borgo Ferrovia ospiterà due giornate dedicate al restauro, alla valorizzazione e all’attualità dell’opera realizzata dal maestro Ettore De Conciliis, una delle testimonianze più alte dell’arte civile e religiosa del Novecento italiano. Il programma degli eventi si aprirà venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 10:30, con l’incontro “Restauro e riqualificazione”, che si terrà all’interno della chiesa di San Francesco. Dopo i saluti di Don Michele Ciccarelli, parroco della chiesa, e di Don Luigi Di Blasi, interverranno:

• Ettore De Conciliis, autore del Murale della Pace;

• Francesco Daddario, docente di Storia e Tecnica del Restauro all’Università di Bari;

• Walter Giordano, presidente dell’Associazione Per Borgo Ferrovia;

A moderare il dibattito sarà Alessandro Di Blasi. L’incontro sarà arricchito dalla partecipazione delle scuole e delle associazioni culturali di Avellino e provincia, in un dialogo aperto tra studenti, cittadini e istituzioni sul valore storico e spirituale dell’opera. La seconda giornata, in programma sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:30, sarà invece dedicata al tema “Murale della Pace. Attualità dell’opera”. Dopo i saluti di Don Michele Ciccarelli e della commissaria del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, seguiranno gli interventi di:

• S.E. Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino;

• Ortensio Zecchino, già Ministro dell’Università e della Ricerca; • Carmen Lasorella, giornalista e scrittrice;

• Pietro Folena, presidente dell’Associazione MetaMorfosi;

• Ettore De Conciliis, artista autore del Murale; A moderare il dibattito sarà il giornalista Generoso Picone.

L’incontro sarà impreziosito dalla partecipazione dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo San Tommaso – Ferrovia, che offrirà un momento musicale ispirato ai temi della pace e della fraternità. Il “Murale della Pace”, realizzato tra il 1965 e il 1966 da Ettore De Conciliis con la collaborazione di Rocco Falciano e su impulso dell’allora parroco di Borgo Ferrovia don Ferdinando Renzulli, rappresenta una pietra miliare dell’arte contemporanea italiana, capace di coniugare spiritualità, Chiesa di San Francesco d’Assisi – Borgo Ferrovia impegno civile e memoria collettiva. A sessant’anni dalla sua creazione, l’opera continua a parlare al presente con un linguaggio universale che invita al dialogo, alla riconciliazione e alla speranza. L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia di San Francesco d’Assisi di Avellino in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Avellino e l’Associazione Per Borgo Ferrovia.