Nasce una nuova partnership all'insegna dei valori Irpini

La Scandone Avellino è lieta di annunciare la partnership con Olio Basso, azienda storica e fiore all’occhiello dell’imprenditoria irpina, punto di riferimento nel settore oleario italiano e internazionale. Olio Basso, fondata nel 1904 in Irpinia, è un’azienda familiare che da oltre un secolo porta avanti la tradizione olearia del territorio, basando la propria identità su lealtà, trasparenza, qualità ed etica del lavoro. Negli anni ’80, con Sabino Basso, l’azienda si è aperta ai mercati internazionali, esportando i propri prodotti in oltre 100 Paesi.

Oggi, con Fabrizio e Federico Basso, quinta generazione della famiglia, Olio Basso continua a innovare nel rispetto della tradizione, unendo radici irpine e visione moderna per valorizzare l’eccellenza del made in Italy nel mondo. Queste le dichiarazioni di Fabrizio Basso, Presidente del CDA della Basso Fedele & Figli S.r.l: “Sostenere la Scandone significa rafforzare il legame profondo che ci unisce ad Avellino e alla nostra terra. Lo sport, come il nostro lavoro, è fatto di impegno, costanza e passione: valori che sentiamo di condividere pienamente con questa squadra e con tutti i suoi tifosi”.