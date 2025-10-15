Avviata raccolta di contributi sul servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare contributi e una consultazione pubblica per raccogliere pareri sulla valutazione della comunicazione sull’emittenza radiotelevisiva del 2009. La comunicazione stabilisce le norme sugli aiuti di Stato per il servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva. Lo scopo dell’iniziativa è raccogliere opinioni ed esperienze delle parti interessate sull’efficacia della comunicazione dopo la sua ultima revisione nel 2009 e capire se essa continui a essere in linea coi suoi obiettivi. La Commissione sta inoltre cercando di individuare eventuali difficoltà incontrate dai portatori di interessi nell’applicazione o nell’interpretazione delle norme.

La Commissione incoraggia un’ampia partecipazione di tutte le parti interessate e del pubblico in generale. Tutti i cittadini, le imprese o le organizzazioni interessati possono contribuire rispondendo al questionario della consultazione pubblica generale, disponibile online. Oltre alla consultazione pubblica generale, la Commissione sta avviando una consultazione di esperti, anch’essa disponibile online.

Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva, ha dichiarato: “Le emittenti di servizio pubblico svolgono un ruolo importante nel tenere i cittadini informati e connessi. Le norme sulle modalità con cui le emittenti possono ricevere finanziamenti statali sono state stabilite nel 2009, ma da allora molte cose sono cambiate, dalle nuove tecnologie alle nuove modalità di visione e ai nuovi attori del settore. Vogliamo capire se queste norme abbiano ancora senso oggi e funzionino equamente per tutti. Ecco perché invitiamo le autorità pubbliche, le imprese e i cittadini a condividere le loro opinioni e a contribuire a valutare il finanziamento del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva in Europa.“