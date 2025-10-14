www.irpinia24.it

Castelcivita si prepara ad accogliere visitatori da tutta la regione e oltre con la XIV edizione della Festa della Patata di Montagna, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale “La Pagoda” e riconosciuto dalla Regione Campania come sagra tipica, trasformerà il centro storico del borgo in un grande laboratorio di tradizione, cultura, gastronomia e creatività.

La manifestazione celebra uno dei prodotti simbolo del territorio: la patata di montagna di Castelcivita, coltivata nei terreni freschi e incontaminati delle Alburni, prodotto d’eccellenza dalla qualità inconfondibile. La Festa non è soltanto un momento di gusto, ma anche di conoscenza e valorizzazione delle radici agricole e culturali del territorio, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire le antiche tradizioni locali, assaporare piatti tipici e innovativi e conoscere artigiani e produttori che mantengono viva la memoria storica del borgo.

Quest’anno, l’attenzione sarà rivolta in particolare alla sostenibilità e all’economia circolare: artigiani e professionisti locali guideranno workshop dedicati al riciclo e all’upcycling, stimolando creatività e sensibilità ambientale sia nei grandi sia nei più piccoli. Al contempo, il programma della Festa prevede concerti, spettacoli folkloristici e performance artistiche che animeranno le vie del centro storico, trasformandolo in un luogo di incontro e di comunità.

“La Festa della Patata di Montagna rappresenta molto più di una semplice sagra gastronomica – dichiarano dall’Associazione Culturale ‘La Pagoda’ – È un’occasione per promuovere le eccellenze del nostro territorio, rafforzare il legame tra comunità e territorio e trasmettere alle nuove generazioni il valore della tradizione, della creatività e della sostenibilità. Ogni anno lavoriamo con passione per offrire un’esperienza autentica che unisca sapori, arte e cultura, con l’obiettivo di far conoscere Castelcivita e le sue meraviglie al grande pubblico”.

La patata di montagna, coltivata ad altitudini elevate tra boschi di faggio e terreni montani, è da sempre parte integrante della vita e della cultura agricola di Castelcivita. La Festa nasce con l’intento di valorizzare questo prodotto unico, ma anche di promuovere un turismo consapevole e sostenibile, in cui tradizione, storia e natura si incontrano. Visitatori e residenti hanno così l’opportunità di riscoprire un patrimonio culturale, gastronomico e paesaggistico unico, tra degustazioni, laboratori artigianali, spettacoli e mercatini locali.

La Festa della Patata di Montagna di Castelcivita si conferma uno degli eventi più attesi dell’autunno, un momento di socialità e condivisione che unisce il piacere del buon cibo con la valorizzazione del territorio e la promozione di comportamenti sostenibili, offrendo a tutti un’esperienza indimenticabile.