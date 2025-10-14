Sit-in a Avellino il 17 ottobre

Le Segreterie Nazionali Sindacali di FP-CGIL – FIT CISL – UIL TRASPORTI e FIADEL hanno dichiarato lo sciopero Nazionale del settore Igiene Ambientale Pubblica e Privata per il giorno 17 Ottobre 2025 per rivendicare, in fase di rinnovo contrattuale alcuni temi di vitale importanza per i lavoratori del settore quali: una maggiore sicurezza sul lavoro lo sviluppo della classificazione del personale il recupero del potere di acquisto dei salari miglioramento degli articoli contrattuali il welfare aziendale. La FIT CISL Campania e la FIT CISL IrpiniaSannio aderendo alla proclamata manifestazione hanno organizzato un sit-in pacifico a sostegno della vertenza collettiva dove i lavoratori si troveranno a partire dalle ore 09:30 fino alle ore 11:30 presso la Prefettura di Avellino.