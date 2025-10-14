"Professionale e generoso l’impegno della Santaniello Moto S.R.L.S. e dell’Ortopedia Ottieri"

Due casi di grande umanità, professionalità e generosità in ambito sanitario e riabilitativo nel napoletano.

Lo testimonia Giovanni Esposito, Presidente Regionale del M.I.D. Campania, all’indomani della sua esperienza diretta con la ditta Santaniello Moto S.R.L.S. di Comiziano e con la ditta ortopedica Ottieri di Nola nella scelta del dispositivo elettronico necessario per la mobilità e lo spostamento all’esterno dei luoghi, rispondendo alle mie richieste e esigenze quotidiane.

“Nel mio caso specifico mi occorreva uno scooter elettrico di ultima generazione e alla mia portata e grazie alla loro professionalità e alle loro competenze sono riuscito a trovare lo strumento più idoneo a me, oggi posso finalmente muovermi e vivere la mia piena autonomia lungo le strade della mia città con i miei amici”.

