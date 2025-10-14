Petruro Irpino (AV) accende la Fiaccola della Pace contro ogni guerra

Domenica 12 Ottobre il Comune di Petruro ha provveduto a installare e ad accendere nella piazza principale de paese la Fiaccola Perpetua della Pace e della Fratellanza.

Un’iniziativa dal forte significato simbolico attraverso la quale si intende lanciare un messaggio di speranza ai popoli della terra coinvolti in azioni di guerra che comportano loro lutti, rovine, privazioni e sofferenze di ogni sorta.

Il Comune di Petruro Irpino è da tempo impegnato in concrete iniziative di solidarietà e fratellanza umana, come la riuscita esperienza di accoglienza e inclusione dei migranti ha dimostrato.

Ecco perché questa iniziativa a sostegno della Pace in Terra prosegue nello stesso solco di impegno civile, forti del convincimento che le Istituzioni locali , pur nel loro piccolo, possono fare molto per educare i cittadini ai valori della nonviolenza universalmente riconosciuti e rivolgere un vibrante appello alle Nazioni riportando quanto scritto in calce nella nostra stessa carta Costituzionale dove si ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali.

L’Amministrazione Comunale si impegnerà a promuovere anche eventi in tal senso coinvolgendo istituzioni, forze politiche e sociali, associazioni e movimenti e fare di Petruro Irpino una “Città aperta” .