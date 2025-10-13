Nuova normativa sullo Spazio europeo della ricerca

La Commissione UE invita innovatori e ricercatori a contribuire alla consultazione pubblica

Aggiunto da Redazione il 13 ottobre 2025.
Tags della Galleria Europa, PRIMO PIANO

Commissione EuropeaLa Commissione europea ha avviato oggi una consultazione pubblica in merito alla normativa sullo Spazio europeo della ricerca, che rafforzerà l’ecosistema europeo della ricerca e dell’innovazione affrontando sfide di lunga data quali la frammentazione delle normative, la disomogeneità degli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) e gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori.

La normativa sullo Spazio europeo della ricerca definirà il percorso per raggiungere il 3% del PIL di investimenti in R&S, migliorare il coordinamento tra le politiche dell’UE e nazionali e migliorare le carriere della ricerca, le pratiche di scienza aperta e la collaborazione transfrontaliera.

Ekaterina Zaharieva, Commissaria per le Start-up, la ricerca e l’innovazione, ha dichiarato: “Affinché l’Europa rimanga un leader mondiale nel campo della scienza e dell’innovazione, dobbiamo rendere più agevole la libera circolazione transfrontaliera della conoscenza, della tecnologia e dei talenti. Lo scopo della normativa sullo Spazio europeo della ricerca  è abbattere le barriere, stimolare gli investimenti e creare opportunità in tutta Europa. Invitiamo tutti, dalle università alle imprese, dalle PMI e alle infrastrutture di ricerca, a plasmare questa iniziativa e a scegliere l’Europa.

La normativa integrerà l’iniziativa Scegli l’Europa, che fa parte di un programma da 500 milioni di € per il periodo 2025-2027, inteso ad attrarre e trattenere i ricercatori provenienti da tutto il mondo e a promuovere l’Europa come una delle destinazioni principali per l’eccellenza scientifica.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it