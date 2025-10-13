Maggiore flessibilità e sostegno per i piccoli agricoltori secondo la Confederazione Europea

“Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione per i negoziati con i Paesi Ue sulla semplificazione della Politica Agricola Comune, approvando un testo che chiede maggiore flessibilità e sostegno per gli agricoltori nell’applicazione delle norme della Pac. Si tratta di un passo decisamente importante, che Confeuro accoglie con favore – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del mondo -. In particolare, valutiamo positivamente le misure a tutela dei piccoli agricoltori, come l’incremento fino a 5mila euro del contributo forfettario a loro destinato, e la semplificazione delle regole di condizionalità per le aziende agricole di minori dimensioni e per quelle biologiche. Queste modifiche - prosegue Tiso – possono avere un impatto concreto e positivo, soprattutto considerando che una larga parte delle aziende agricole italiane ed europee si colloca al di sotto dei 50 ettari. In questo senso, sosteniamo con convinzione il percorso tracciato dal Parlamento europeo come base utile per un riequilibrio e una riforma più equa della Pac”.

“Tuttavia – sottolinea il presidente di Confeuro – riteniamo necessario un ulteriore approfondimento sulla questione dei risarcimenti in caso di eventi catastrofali, affinché si possa garantire un sistema di tutela realmente efficace per i produttori agricoli, oggi sempre più esposti agli effetti della crisi climatica. Le misure approvate a Bruxelles rappresentano comunque un primo passo nella giusta direzione – conclude Tiso -. Ora è fondamentale proseguire su questa strada, alleggerendo ulteriormente il carico burocratico e amministrativo che grava sul settore primario, per costruire una Pac sempre più vicina alle reali esigenze degli agricoltori”.