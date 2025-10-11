Il candidato della Lega in visita nell'Aula Consiliare il 12 ottobre

Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania, prosegue nei suoi incontri pubblici in vista delle elezioni regionali.

Il consigliere regionale della Lega, candidato nel collegio di Salerno e provincia, incontrerà i cittadini di Bracigliano nell’Aula Consiliare del Municipio in piazza Luigi Angrisani domani, domenica 12 ottobre, alle 10.30. Introdurrà l’avvocato Giuseppe Calabrese.

“Coerenza, competenza, coraggio” è la sintesi del percorso di vita, professionale e politico di Tommasetti, nonché il messaggio scelto per lanciare la sua corsa in vista dell’appuntamento elettorale del 23 e 24 novembre.