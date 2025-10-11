Nuovi servizi CAF e patronato grazie alla collaborazione con Studiosette

Il CODACONS Campania con STUDIOSETTE ha annunciato questa mattina con soddisfazione una nuova iniziativa rivolta ai cittadini. Al gazebo informativo, realizzato in collaborazione con Studiosette (ufficio patronato e CAF), hanno partecipato il Presidente regionale del Codacons, Avv. Matteo Marchetti ed il responsabile dello Studiosette Dott. Nicola Ferrigno.

“L’iniziativa segna l’inizio ufficiale della collaborazione tra CODACONS Campania e Studiosette – ha detto l’Avv. Marchetti – grazie alla quale i cittadini potranno, da oggi, usufruire presso la sede REGIONALE del Codacons Campania anche dei servizi di CAF e patronato, ampliando così la gamma di prestazioni di assistenza e tutela già offerte da anni dall’associazione”

“Questa iniziativa – ha detto il Dott. Ferrigno – rappresenta un passo avanti importante per la tutela dei cittadini. grazie alla sinergia con Studiosette. Infatti ci si occuperà, come patronato, di informare ed assistere nella trasmissione telematica delle istanze come PENSIONI, DISOCCUPAZIONE, INVALIDITA’ ecc., come caf di dichiarazione redditi, Isee, Imu, bonus energia e riduzione tarsu, Inps, Ag. Entrate ecc.”

La gente, presso il gazebo, ha avuto l’opportunità di soddisfare la propria curiosità, nel sentire di persona nel dettaglio le finalità della collaborazione e le nuove opportunità a disposizione dei cittadini tutti ed in particolare dei residenti nel quartiere, che non hanno fatto mancare il proprio plauso all’iniziativa.

Il gazebo sarà operativo anche nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00.