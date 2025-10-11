Il passo antico fa tappa a Pago Vallo Lauro (AV)

“Eccellenze e Tradizioni” fa tappa a Pago Vallo Lauro. Domani (sabato 11 ottobre) il Festival delle eccellenze e delle tradizioni, programma di eventi promosso dalla Regione Campania, proseguirà a Pago Vallo Lauro alle ore 18.30 presso Santa Maria dell’Assunta in Pernosano con l’iniziativa “Il passo antico” (iniziativa precedentemente in programma per il 4 ottobre e rinviata all’11 ottobre).

A moderare l’incontro sarà Maria Magistro, consigliere comunale di Pago Vallo Lauro. Dopo i saluti del sindaco di Pago Vallo Lauro, Antonio Mercogliano, interverranno il presidente della Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro, Carmine De Fazio, e produttori locali. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, Maurizio Petracca.

A seguire, il programma prevede una degustazione enogastronomica.

L’iniziativa sarà dunque un’occasione per valorizzare le eccellenze locali e riscoprire, attraverso tradizioni e sapori autentici, il patrimonio culturale che unisce le comunità, rinnovando il legame tra passato e futuro.