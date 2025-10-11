L'Unci AgroAlimentare e l'Unci Campania lodano il suo impegno

“Non possiamo che esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, che ha lasciato l’incarico in vista di altri obiettivi politici, riconoscendogli di aver svolto il proprio compito istituzionale con sensibilità e impegno”. Così il presidente nazionale dell’Unci AgroAlimentare, Gennaro Scognamiglio.

“Anche a nome dell’Unci Campania – ha proseguito il rappresentante dell’associazione del mondo cooperativistico – mi preme evidenziare la disponibilità riscontrata nell’esponente della giunta di Palazzo Santa Lucia nell’ascolto delle esigenze del settore della pesca, dell’agricoltura e del comparto agroalimentare in generale, con il quale si è sempre prontamente confrontato, cercando soluzioni concrete ai problemi, in maniera collaborativa, e facendosi portatore delle istanze delle imprese e degli addetti, a tutti i livelli. Gli auguriamo quindi di poter raggiungere nuove e significative affermazioni”.