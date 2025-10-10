Nuove strutture forniranno supercomputer e supporto tecnico a imprese e start-up

La Commissione europea ha annunciato oggi un’importante espansione dell’infrastruttura europea di IA, con 6 nuove fabbriche di IA e 13 antenne delle fabbriche di IA che aderiscono alla rete delle fabbriche di IA esistenti. Ciò porta il totale a 19 fabbriche di IA in 16 Stati membri.

Le nuove fabbriche di IA saranno aperte in Repubblica ceca, Lituania, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Polonia. Esse forniranno alle start-up, alle piccole e medie imprese (PMI) e all’industria un accesso diretto ai supercomputer ottimizzati per l’IA, competenze tecniche e un sostegno su misura per sviluppare e diffondere soluzioni di IA avanzate.

Con il sostegno di oltre 500 milioni di € di investimenti congiunti dell’UE e degli Stati membri, questa terza ondata di fabbriche di IA amplierà la capacità di calcolo ad alte prestazioni dell’Europa e accelererà l’adozione dell’IA in tutti i settori chiave.

In totale, l’UE e i paesi EuroHPC partecipanti hanno impegnato oltre 2,6 miliardi di € a favore dell’iniziativa delle fabbriche di IA e delle relative antenne, rafforzando l’ambizione dell’Europa di diventare un continente leader nel settore dell’IA.

La Commissione annuncerà presto la selezione delle antenne delle fabbriche di IA che collaboreranno strettamente con le fabbriche di IA. Le comunità nazionali operanti nell’ambito dell’IA avranno così un accesso remoto sicuro a una capacità di supercalcolo ottimizzata per l’IA di prim’ordine.

Questa iniziativa sostiene il piano d’azione per il continente dell’IA e integra gli investimenti dell’UE nelle future gigafactory di IA, strutture su larga scala dedicate allo sviluppo e all’addestramento di modelli avanzati di IA e sistemi di frontiera, allineandosi nel contempo alla strategia per l’IA applicata per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale in tutta l’economia e nel settore pubblico europei.

Maggiori informazioni sono disponibili online nel comunicato stampa dell’impresa comune EuroHPC.