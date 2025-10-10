Tafferugli a Mirabella Eclano (AV)

I Carabinieri denunciano 9 persone per rissa e resistenza a Pubblico Ufficiale

La Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha proceduto a deferire alla competente Autorità Giudiziaria 9 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa aggravata e resistenza a P.U. commessi durante le fasi conclusive della manifestazione denominata “Grande Tirata del Carro”. L’evento, svoltosi proprio a Mirabella Eclano il 20 settembre scorso, ha visto la partecipazione di migliaia e migliaia di visitatori, ed è annoverato tra gli eventi folkloristici più importanti della provincia Irpina.

Eppure, proprio quando stava per giungere il momento topico, vale a dire poco prima dell’ingresso del Grande Carro nella piazza dove sarebbe poi stato fermato e legato, alcuni ragazzi di “frazioni” diverse sono venuti alle mani.

Il capannello di persone creatosi è stato prontamente allontanato dai numerosi militari presenti che – in poco tempo – sono riusciti a ripristinare il cordone di sicurezza ed a garantire l’orinata conclusione dell’evento.

Le meticolose attività di indagine, condotte attraverso la acquisizione e visualizzazione delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private, hanno permesso di identificare tutti i soggetti che, dopo essere venuti in contatto, hanno opposto vigorosa resistenza ai tentativi degli operanti di ripristinare ordine e sicurezza nell’area della manifestazione.

Gli accertamenti dei Carabinieri di Mirabella Eclano hanno fatto luce sulle esatte dinamiche degli eventi, ricostruendo in modo puntuale ed oggettivo le responsabilità dei singoli, che adesso dovranno rispondere di reati particolarmente gravi. Il tempestivo intervento dei militari ha evitato che la rissa assumesse dimensioni ben diverse, determinando un enorme e potenziale pericolo per le migliaia di persona, famiglie per lo più, raccoltasi per festeggiare l’arrivo dell’obelisco.

Prosegue, dunque, l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino che – in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, la Dott.ssa Rossana Riflesso – punta a fornire efficace e tempestiva risposta a tutti i fenomeni delinquenziali del territorio, intercettando ogni possibile forma di devianza.