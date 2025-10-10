Unioncamere: cala la domanda di lavoro nel trimestre autunnale

Sono 4.930 le assunzioni programmate dalle PMI di Irpinia e Sannio nel mese di ottobre 2025: 2.970 in provincia di Avellino e 1.960 in quella di Benevento.

Nel trimestre ottobre-dicembre il fabbisogno complessivo raggiungerà 6.890 entrate ad Avellino e 4.520 a Benevento, con una flessione di circa 400 posizioni in entrambe le province rispetto allo stesso periodo del 2024.

È quanto emerge dal Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto delle Camere di Commercio.

I settori che assumono

Il settore dei servizi si conferma il principale motore dell’occupazione: assorbe il 57% delle nuove entrate in Irpinia e il 68% nel Sannio. Segue l’industria, che rappresenta rispettivamente il 36% e il 26% delle assunzioni, mentre l’agricoltura si ferma al 7% e al 6%.

Ad Avellino le opportunità maggiori si concentrano nei servizi alla persona e turistici (alloggio e ristorazione), mentre nel Beneventano cresce anche la domanda nel comparto edilizio.

Contratti e profili richiesti

La maggioranza dei contratti sarà a tempo determinato (81%), con solo il 19% di inserimenti stabili (tempo indeterminato o apprendistato).

I giovani sotto i 30 anni rappresentano una quota significativa della domanda: 22% in Irpinia e 23% nel Sannio.

Il fabbisogno si concentra in tre grandi aree professionali:

Operai specializzati e conduttori di impianti: 42% ad Avellino, 33% a Benevento

Impiegati, professioni commerciali e nei servizi: 30% e 32%

Professionisti ad alta specializzazione e dirigenti: 14% e 19%

Le figure più ricercate:

Avellino : addetti alla ristorazione (280), vendite (220), operai agricoli stagionali (220)

Benevento: addetti alla ristorazione (210), vendite (180), operai edili (170)

Reperibilità difficile per un candidato su due

Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro rimane alto:circa la metà delle imprese segnala difficoltà di reperimento dei profili desiderati.

La causa principale è la mancanza di candidati (32%), seguita dall’inadeguata preparazione (13% ad Avellino, 15% a Benevento).

Le difficoltà maggiori si riscontrano per ingegneri e operai specializzati, in particolare nel settore alimentare.

Nel 70% dei casi le imprese richiedono esperienza nel settore, mentre solo il 20% domanda esperienza specifica nella mansione.

I titoli di studio più richiesti

Il titolo più ricercato resta il diploma professionale o qualifica di formazione, richiesto nel 40% delle assunzioni in Irpinia e 36% nel Sannio, soprattutto nei servizi logistici e nell’edilizia.

Segue il diploma di scuola secondaria superiore (27% Avellino, 22% Benevento), con indirizzi più richiesti:

Amministrazione, finanza e marketing : 190 posti in Irpinia, 120 nel Sannio

Socio-sanitario: 110 e 60 rispettivamente

Le posizioni per laureati rappresentano l’11% in Irpinia e il 16% nel Sannio, in particolare nei settori formazione, insegnamento ed economia.

In crescita la richiesta di diplomi ITS, con 80 posizioni in Irpinia.