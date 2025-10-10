A Solofra (AV) screening e valutazioni per le donne a rischio fragilità ossea

Un’occasione per conoscere come mantenere le ossa forti e in salute, ma anche per sottoporsi a esami diagnostici e a una valutazione completa del rischio di fragilità ossea.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre, l’Unità operativa di Genetica Medica – centro affiliato Siomms (Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro) – dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, promuove una mattinata dedicata alla prevenzione nel plesso Landolfi di Solofra.

Le attività si svolgeranno dalle ore 9:00 alle 13:00, e sono rivolte a donne in menopausa con comorbilità, in trattamento con farmaci potenzialmente dannosi per la salute dell’osso o che abbiano già subito fratture. Durante l’iniziativa sarà possibile effettuare gratuitamente una Moc Dexa (colonna lombare e collo femore), grazie alla collaborazione del responsabile dell’Unità operativa di Radiologia di Solofra, Armenio Salvati, e una visita specialistica presso la piastra ambulatoriale del plesso ospedaliero.

«L’obiettivo – spiega Gaetana Cerbone, responsabile dell’ambulatorio di osteoporosi e promotrice anche quest’anno dell’iniziativa – è identificare precocemente le condizioni di fragilità ossea e orientare le pazienti verso un corretto percorso terapeutico e di prevenzione. Non tutte le persone che compileranno la scheda di adesione saranno ricontattate – precisa – ma soltanto quelle che, in base alle informazioni fornite, presenteranno le caratteristiche per rientrare tra i soggetti a rischio».

Per aderire all’iniziativa è necessaria la prenotazione, da effettuarsi al seguente link: https://forms.office.com/e/xbDHG9B49a, che sarà attivo dalle ore 9 dell’11 ottobre e fino alle ore 9 di martedì 14 ottobre.

QUANDO

Lunedì 20 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00

DOVE

Plesso ospedaliero Agostino Landolfi di Solofra (Av), piano terra, piastra ambulatoriale

SERVIZI OFFERTI

MOC Dexa (colonna lombare e collo femore)

Visita specialistica di valutazione del rischio frattura

DESTINATARI

Donne in menopausa con comorbilità e/o in terapia con farmaci lesivi per la salute dell’osso o già fratturate

COME PRENOTARSI

Le prenotazioni saranno attive dalle ore 9:00 di domani, 11 ottobre, fino alle ore 9:00 di martedì 14 ottobre. L’adesione avverrà esclusivamente online compilando il questionario disponibile al link https://forms.office.com/e/xbDHG9B49a