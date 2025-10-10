Main sponsor del settore giovanile per sostenere i giovani e i valori dello sport sul territorio

La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingresso di Fontel S.p.A. tra i Main Sponsor delle squadre del settore giovanile, consolidando così un legame importante tra sport, territorio e imprese di eccellenza del Sud Italia. Fontel S.p.A. è stata la prima azienda in Campania a offrire servizi di telefonia in concorrenza con il gestore nazionale, distinguendosi per la capacità di innovare e anticipare i tempi.

Nel corso degli anni, l’azienda ha ampliato la propria offerta includendo energia elettrica e gas naturale, affermandosi come punto di riferimento in Campania e in tutto il Mezzogiorno nel libero mercato dell’energia. Fontel è presente ad Avellino con un Energy Point in Piazza Aldo Moro, 6 e la collaborazione con la Scandone Avellino nasce dalla condivisione di valori comuni — impegno, crescita, passione e legame con il territorio — e rappresenta un ulteriore passo nel sostegno ai giovani e allo sport, pilastri fondamentali per lo sviluppo della comunità.

“Siamo felici di essere al fianco della Scandone Basket Avellino,” – dichiara il Presidente di Fontel S.p.A., Dott. Gabriele Fonzone Caccese – “Questa collaborazione rappresenta per noi un segnale concreto di attenzione verso la nostra città e verso una squadra che incarna passione, impegno e appartenenza. Fontel è un’azienda cresciuta in Irpinia, e crediamo fortemente nel valore delle sinergie locali. Essere vicini alle famiglie avellinesi significa non solo fornire energia, ma anche offrire serenità e risparmio. Il nostro impegno quotidiano è garantire forniture di gas, luce e fibra affidabili e convenienti, aiutando le persone a vivere con tranquillità e fiducia nei propri servizi.”

La partnership con la Scandone Basket Avellino non si limiterà alla presenza del marchio Fontel negli spazi concessi ma durante la stagione sportiva, l’azienda realizzerà una serie di iniziative dedicate ai tifosi, per far conoscere da vicino i propri servizi e le opportunità di risparmio per le famiglie. Con questa partnership, la Scandone Avellino e Fontel S.p.A. rinnovano insieme l’impegno a promuovere i valori dello sport, dell’energia positiva e della crescita condivisa sul territorio campano.