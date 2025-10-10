Fit Cisl: solidarietà al dipendente aggredito

Dopo l'aggressione il sindacato invoca giustizia e più protezione per gli operatori

Aggiunto da Redazione il 10 ottobre 2025.
Tags della Galleria ATTUALITA', PRIMO PIANO

pexels-pixabay-532001Riceviamo e pubblichiamo da parte di Fit Cisl Irpinia Sannio.

“La Fit Cisl Irpinia Sannio esprime la massima solidarietà al dipendente di Irpiniambiente Carmine Laudonia, aggredito intorno alle 5 di questa mattina mentre si recava al lavoro. Il responsabile della sede di via Rivarano è stato affrontato e colpito da due uomini a volto coperto, che lo attendevano nei pressi della sua abitazione. Carmine ha rimediato dieci punti di sutura e contusioni alle braccia e alle gambe. Un’aggressione vile che non ha giustificazione alcuna ma è probabile che sia collegata ad un movente lavorativo, visto che al nostro collega non gli è stato portato via il borsello. La sua pronta denuncia dell’episodio in Questura ci fa ben sperare che i responsabili possano essere individuati e assicurati alla Giustizia. A Carmine auguriamo una pronta guarigione. Mentre alle forze dell’ordine e alla magistratura va il nostro appello di fare in modo che questi atti di violenza non si ripetano più.

Francesco Codella, segretario Fit Cisl Irpinia Sannio”

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it