L’11 e 12 ottobre, gusto e tradizione in Contrada Russi

Nella serata di Sabato 11 e Domenica 12 ottobre 2025 a pranzo, torna ad Arpaise, in Contrada Russi, la sagra della Castagna del Partenio, giunta alla 29esima edizione e organizzata dalla locale Pro Loco Generoso Papa APS (Associazione di Promozione Sociale), guidata dal Presidente Walter Mazzone. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Arpaise e vede la collaborazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Montesarchio (BN), guidato dalla Dirigente Rosa Tangredi ed il supporto dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e del Comitato promotore Castagna del Partenio I.G.P.

La sagra si svolgerà nel caratteristico borgo posto sulla parte alta del paese, tra il verde della natura, i suoi castagneti ed il fascino mozzafiato della contrada, tra i vicoli storici ed il paesaggio a vista della bella dormiente e i monti del Partenio, nei giorni di sabato 11 ottobre dalle 19:00 fino a tarda sera, domenica 12 ottobre a pranzo su prenotazione.

Per il pranzo della domenica è necessario prenotare i propri posti al tavolo, scrivendo o chiamando anche tramite whatsapp al numero 0824 174 7241

Anche quest’anno le suggestive stradine del borgo di Arpaise accoglieranno cittadini, turisti e visitatori per celebrare il tipico frutto autunnale, la Castagna, preparato in molteplici pietanze, attraverso una ricca e variegata offerta culinaria.

La collaborazione con l’IIS “Aldo Moro” di Montesarchio è relativa a un progetto di Formazione Scuola Lavoro, grazie al quale personale di cucina e di sala sarà composto dagli studenti e dalle studentesse guidati e supervisionati dai loro docenti tutor.

Il menù a base di castagne prevede:

- Pasta mista Rummo con funghi, castagne, pomodorini e fagiolo poverello

- Giambonetto di pollo in crosta di prosciutto e granella di castagna

- patate all’erbette di montagna

- dolce: tartalletta con mousse di castagne e castagne caramellate

- acqua o bicchiere di vino.

Partner d’eccellenza è il pastificio Rummo, eccellenza del territorio beneventano, che ha deciso di supportare la Sagra della Castagna del partenio con una generosa donazione di pasta, rafforzando quindi il connubio tra qualità e tradizione.

L’apertura della manifestazione è prevista alle 19 di sabato 11 ottobre. Nel corso della serata, oltre al menù fisso, ci sarà la possibilità di degustare castagne presso i vari stand gastromici, di godere di buona musica dal vivo e itinerante grazie alla Paranza Madonna di Bagni, degli spettacoli di arte di strada, esposizioni e artigianato.

Domenica 12 Ottobre il pranzo inizierà dalle ore 13.00, verrà servito il menù completo con prodotti a base di castagna, allietati dalla musica dei “Barabba Blues”

Si ricorda che oltre al menù completo, con gli ingredienti sopra elencati, è possibile degustare anche panini con salsiccia e carne, hamburger con sottoli e salse, patatine fritte, fonduta di caciocavallo impiccato, le tradizionali caldarroste, le bruschette, peperoni imbottiti, il tagliere di salumi e formaggi, la zuppa di castagne e fagioli, le castagne lesse, gli immancabili dolci alla Castagna preparati dai concittadini di Arpaise e si potranno acquistare Castagne fresche del Partenio.

La comunità di Arpaise aspetta tutti per un appuntamento con il gusto, la condivisione e la socialità.

Seguendo le pagine facebook “Proloco Arpaise Generoso Papa” e instagram “Pro Loco Arpaise” è possibile restare aggiornati anche sulla 28esima edizione del Concorso di Poesia “Città di Arpaise La Castagna d’oro”.

Link alle pagine qui:

https://www.facebook.com/proloco.arpaisegenerosopapa

https://www.instagram.com/prolocoarpaise?igsh=MTJ0cDhleWc4cXpuaA==