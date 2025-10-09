Tutela ambientale

Intesa tra Procura di Avellino e Istituto Superiore di Sanità

L'Ordine degli avvocati di Avellino esprime grande soddisfazione e piena condivisione per l'accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Avellino e l'Istituto Superiore di Sanità.

L’obiettivo del protocollo di intesa è di condividere dati e informazioni per identificare possibili sorgenti di contaminazione ambientale sul territorio di competenza della Procura di Avellino.