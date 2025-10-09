Tutela ambientale

Intesa tra Procura di Avellino e Istituto Superiore di Sanità

Aggiunto da Redazione il 9 ottobre 2025.
Tags della Galleria ATTUALITA', PRIMO PIANO
pexels-ketut-subiyanto-4963437L’Ordine degli avvocati di Avellino esprime grande soddisfazione e piena condivisione per l’accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Avellino e l’Istituto Superiore di Sanità.
 
L’obiettivo del protocollo di intesa è di condividere dati e informazioni per identificare possibili sorgenti di contaminazione ambientale sul territorio di competenza della Procura di Avellino.
 
“Esprimo profonda soddisfazione per la collaborazione operativa instaurata tra la Procura della Repubblica e l’Istituto Superiore di Sanità – afferma Fabio  Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – che si è distinta per l’elevato livello di competenza e per l’attenzione condivisa verso la tutela ambientale. Un impegno sinergico che ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione istituzionale al servizio della legalità e della sostenibilità.”
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it