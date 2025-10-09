Una partnership per sostenere i giovani e valorizzare il territorio

La Scandone Avellino è lieta di annunciare la partnership con la BCC Capaccio Paestum e Serino, che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancoverde in qualità di uno dei main sponsor per la stagione sportiva 2025/2026 del settore giovanile della società biancoverde.

L’accordo rafforza il legame tra la squadra e il territorio, unendo due realtà che condividono gli stessi valori di solidarietà, crescita e radicamento nella comunità locale.

Rosario Pingaro, Presidente della BCC Capaccio Paestum e Serino, ha dichiarato: “La nostra banca si sviluppa su un territorio abbastanza vasto che è quello salernitano – avellinese e noi siamo orgogliosi di affiancare un simbolo storico dello sport campano come la Scandone Avellino. La nostra Banca è da sempre vicina al territorio e ai giovani, e crediamo che lo sport sia un veicolo straordinario di valori positivi: impegno, lealtà, passione e spirito di squadra. Questa partnership rappresenta per noi un modo concreto di sostenere la crescita della comunità e promuovere l’eccellenza irpina. Di solito portiamo fortuna ai nostri partner e mi auguro che la società biancoverde possa raggiungere, insieme al nostro sostegno, sempre ottimi risultati”.

La Scandone Avellino ringrazia la BCC Capaccio Paestum e Serino per la fiducia e il sostegno, con la certezza che questa partnership sarà l’inizio di un percorso di successi condivisi dentro e fuori dal campo.