Open Day il 9 ottobre a Mercogliano (AV) con i Vigili del Fuoco di Avellino

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dal 4 al 13 ottobre 2025, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino parteciperà attivamente alle iniziative promosse sul territorio per sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo fondamentale del sistema di Protezione Civile e sull’importanza della prevenzione.

In particolare, il 9 ottobre 2025, si terrà un Open Day provinciale presso il Centro Operativo della Protezione Civile Regionale, sito in Via Serroni, Mercogliano, promosso dalla Regione Campania – Direzione Regionale di Protezione Civile, in collaborazione con tutte le strutture operative e la Prefettura.

Durante la giornata, il nostro Comando sarà presente con un proprio stand espositivo, dove verranno illustrate le principali attività di soccorso tecnico urgente e protezione civile. Saranno esposti mezzi e attrezzature operative, tra cui l’automezzo AF/UCL (posto di comando avanzato) e veicoli utilizzati nella lotta agli incendi boschivi.

L’evento sarà strutturato in due momenti:

dalle ore 09:00 alle ore 13:00: visita riservata alle scolaresche, invitate dalla Direzione Regionale di Protezione Civile;

dalle ore 15:00 alle ore 17:00: apertura al pubblico con la possibilità, per tutta la cittadinanza, di visitare gli stand e conoscere da vicino le attività e i mezzi impiegati nelle emergenze.

Inoltre, durante tutta la settimana, compatibilmente con le esigenze operative, sarà garantita l’apertura delle sedi dei Vigili del Fuoco del territorio, per offrire ai cittadini l’opportunità di entrare in contatto diretto con il “mondo” del Corpo Nazionale, approfondendone i compiti istituzionali e l’organizzazione.

La partecipazione del Comando all’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di informazione e prevenzione previste dalla Settimana Nazionale della Protezione Civile, promossa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con l’obiettivo di diffondere una sempre maggiore cultura della sicurezza e della consapevolezza del rischio.