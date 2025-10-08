35 lettere di mora, 11 pareri motivati e 8 casi alla Corte di giustizia

Per aiutare i cittadini e le imprese a beneficiare appieno della legislazione dell’Unione europea, la Commissione mantiene un dialogo costante con gli Stati membri al fine di garantire il rispetto del diritto dell’Unione. Può inoltre avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri in caso di inadempienza.

Le decisioni adottate oggi in relazione alle procedure d’infrazione comprendono 35 lettere di costituzione in mora e 11 pareri motivati. La Commissione ha inoltre deciso di sottoporre 8 casi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e di archiviare 59 casi in cui gli Stati membri interessati, in cooperazione con la Commissione, hanno posto fine alle infrazioni e assicurato il rispetto del diritto dell’UE. Le decisioni e i relativi comunicati stampa sono disponibili online.