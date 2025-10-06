Il Ministero della Salute rinnova il Comitato per la valutazione del rischio nella catena alimentare

Il Ministro della salute, prof. Orazio Schillaci, ha indicato i nuovi componenti del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA), con decreto del 25 luglio 2025.

Si tratta di un organismo costituito da esperti e da rappresentanti di associazioni di consumatori e di categoria designati dal Ministro della salute, per la valutazione del rischio nella catena alimentare, e in particolare nei seguenti settori: additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti, additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi, salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e i loro residui; organismi geneticamente modificati, prodotti dietetici, alimentazione e allergie; pericoli biologici; contaminanti nella catena alimentare, salute e benessere degli animali.

Nella sezione consultiva delle associazioni è stato nominato Giovanni Guerriero, presidente di Aiace Campania – ACP.

Si tratta di un importante riconoscimento per il ruolo e le attività svolte dagli enti a tutela dei consumatori e del contributo che le stesse daranno alla funzione di controllo e consultiva del Ministero.

La prossima riunione dell’organismo si svolgerà il giorno 8 ottobre 2025 presso il Ministero della salute a Roma.