Carabinieri intercettano auto con targhe false: denunciato il conducente e proposti quattro fogli di via

Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alle varie forme di illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’attività preventiva e repressiva viene condotta attraverso mirati servizi di controllo del territorio.

Nel corso di tali attività, nella serata di ieri, ad Avellino, in contrada Santorelli, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avellino ha proceduto al controllo di un’autovettura con targa polacca, a bordo della quale vi erano quattro cittadini rumeni, senza fissa dimora, tre dei quali sprovvisti di documenti di identità.

All’esito degli accertamenti è emerso che le targhe e il documento di circolazione del veicolo erano falsi. Il conducente è stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per “uso di atto falso” e per la violazione prevista dal Codice della Strada in caso di reiterazione della guida senza patente. L’autovettura, le targhe e i documenti sono stati sottoposti a sequestro.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto una modica quantità di hashish, detenuta per uso personale da uno dei passeggeri, che è stato segnalato alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

I quattro soggetti, di età compresa tra i 20 e i 30 anni e già noti alle Forze dell’Ordine, non hanno saputo fornire una valida giustificazione circa la loro presenza nel capoluogo irpino. Nei loro confronti è stata avanzata proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio.