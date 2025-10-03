“Oltre la superficie. Letteratura alla ricerca di senso”

Un incontro tra cronaca e poesia al Campania Libri Festival

Aggiunto da Redazione il 3 ottobre 2025.
558907673_3287912191359480_4314072237516142857_nNell’ambito del Campania Libri Festival, che animerà il cuore culturale della città partenopea, il Terebinto Edizioni sarà protagonista con l’evento “Oltre la Superficie. Letteratura alla ricerca di Senso”, un incontro-dialogo tra Aldo Balestra ed Emilia Bersabea Cirillo, in programma domenica 5 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso il Palazzo Reale di Napoli – Sala Frontespizio. La casa editrice irpina, da sempre impegnata nella valorizzazione della parola come strumento di riflessione civile e ricerca interiore, porta in fiera due opere che esplorano l’umano oltre l’apparenza: 80 passi in rete. Vite oltre gli ostacoli, di Aldo Balestra, e Arsura, di Emilia Bersabea Cirillo.

Un incontro tra cronaca e poesia

Aldo Balestra ed Emilia Bersabea Cirillo si incontreranno in un dialogo che intreccia cronaca e poesia, esperienza civile e ricerca interiore. Balestra porta la sua lunga esperienza di giornalista nel raccontare le vite al margine, i drammi e le speranze che attraversano l’attualità. Cirillo, già narratrice e qui alla prova della poesia, offre invece uno sguardo intimo ed essenziale sul reale, capace di trasformare la mancanza e la perdita in canto, di fare della parola un atto di resistenza e condivisione. Due percorsi diversi e complementari che, attraverso linguaggi differenti, mostrano come la letteratura sia ancora il luogo dove l’umanità cerca senso: oltre le apparenze, dentro la realtà.

Il senso oltre la parola

Modererà l’incontro il giornalista Gianluca Amatucci, in un dialogo che si preannuncia denso e partecipato.

Due percorsi diversi e complementari, quelli di Balestra e Cirillo, che trovano nella letteratura il comune intento di cercare – e offrire – senso, andando oltre la superficie.

«Siamo lieti di essere presenti quest’anno al Campania Libri Festival con due opere che incarnano perfettamente la missione del nostro progetto editoriale: proporre libri che parlino al cuore e alla mente del lettore», commenta l’editore Ettore Barra. «Con Cirillo e Balestra, la letteratura si fa strumento di consapevolezza e ponte tra esperienze, spesso silenziose, che meritano ascolto».

Aldo Balestra

Giornalista e scrittore, è autore del blog “Diritto&Rovescio” per Il Mattino. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività giornalistica e per l’impegno nel racconto delle marginalità sociali.

Emilia Bersabea Cirillo

Scrittrice irpina pluripremiata, ha pubblicato romanzi, racconti e poesie. La sua produzione si distingue per una forte attenzione al paesaggio interiore e alle dinamiche sociali, con uno stile essenziale e lirico.

