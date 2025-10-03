Un incontro tra cronaca e poesia al Campania Libri Festival

Nell’ambito del Campania Libri Festival, che animerà il cuore culturale della città partenopea, il Terebinto Edizioni sarà protagonista con l’evento “Oltre la Superficie. Letteratura alla ricerca di Senso”, un incontro-dialogo tra Aldo Balestra ed Emilia Bersabea Cirillo, in programma domenica 5 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso il Palazzo Reale di Napoli – Sala Frontespizio. La casa editrice irpina, da sempre impegnata nella valorizzazione della parola come strumento di riflessione civile e ricerca interiore, porta in fiera due opere che esplorano l’umano oltre l’apparenza: 80 passi in rete. Vite oltre gli ostacoli, di Aldo Balestra, e Arsura, di Emilia Bersabea Cirillo.

Un incontro tra cronaca e poesia

Aldo Balestra ed Emilia Bersabea Cirillo si incontreranno in un dialogo che intreccia cronaca e poesia, esperienza civile e ricerca interiore. Balestra porta la sua lunga esperienza di giornalista nel raccontare le vite al margine, i drammi e le speranze che attraversano l’attualità. Cirillo, già narratrice e qui alla prova della poesia, offre invece uno sguardo intimo ed essenziale sul reale, capace di trasformare la mancanza e la perdita in canto, di fare della parola un atto di resistenza e condivisione. Due percorsi diversi e complementari che, attraverso linguaggi differenti, mostrano come la letteratura sia ancora il luogo dove l’umanità cerca senso: oltre le apparenze, dentro la realtà.

Il senso oltre la parola

Modererà l’incontro il giornalista Gianluca Amatucci, in un dialogo che si preannuncia denso e partecipato.

Due percorsi diversi e complementari, quelli di Balestra e Cirillo, che trovano nella letteratura il comune intento di cercare – e offrire – senso, andando oltre la superficie.

«Siamo lieti di essere presenti quest’anno al Campania Libri Festival con due opere che incarnano perfettamente la missione del nostro progetto editoriale: proporre libri che parlino al cuore e alla mente del lettore», commenta l’editore Ettore Barra. «Con Cirillo e Balestra, la letteratura si fa strumento di consapevolezza e ponte tra esperienze, spesso silenziose, che meritano ascolto».

Aldo Balestra

Giornalista e scrittore, è autore del blog “Diritto&Rovescio” per Il Mattino. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività giornalistica e per l’impegno nel racconto delle marginalità sociali.

Emilia Bersabea Cirillo

Scrittrice irpina pluripremiata, ha pubblicato romanzi, racconti e poesie. La sua produzione si distingue per una forte attenzione al paesaggio interiore e alle dinamiche sociali, con uno stile essenziale e lirico.