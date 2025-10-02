La Commissione UE propone modifiche per semplificare le norme e ridurre la burocrazia

Oggi la Commissione europea ha adottato proposte di modifiche mirate ad alcune delle norme dell’UE in materia di governance economica. Le modifiche sono tese a garantirne la coerenza con l’esito della riforma globale intrapresa nell’aprile 2024, riducendo al contempo gli oneri di comunicazione e amministrativi e razionalizzando i meccanismi di finanziamento per assistere gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che incontrano difficoltà nella bilancia dei pagamenti.

Queste proposte semplificheranno il diritto dell’UE, elimineranno gli obblighi amministrativi ridondanti e renderanno più efficiente l’assistenza finanziaria. Il pacchetto di semplificazione andrà direttamente a vantaggio delle amministrazioni nazionali, alleggerendone il carico di lavoro amministrativo e facilitando l’attuazione del diritto dell’UE, cosicché le risorse possano essere riorientate su altri compiti.

Valdis Dombrovskis, Commissario per l’Economia e la produttività e per l’Attuazione e la semplificazione, ha dichiarato: “Questa iniziativa riflette l’impegno costante della Commissione a ridurre gli oneri, aumentare l’efficienza ed eliminare gli obblighi di comunicazione superflui, sostenendo al contempo la competitività e la crescita economica in tutta l’Unione europea. Eliminando obblighi obsoleti e riducendo la complessità amministrativa, l’UE può aiutare gli Stati membri a concentrare le risorse dove sono più necessarie: sulla realizzazione di finanze pubbliche sane, sulla promozione della crescita e sulla garanzia della stabilità finanziaria.”