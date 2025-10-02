Al via dal 7 ottobre i corsi di recitazione per bambini, ragazzi e adulti

Si è svolto nella serata di ieri, nella bellissima Sala Teatrale della Chiesa di San Gennaro (Piazzale Giosuè Carducci) a Benevento, l’open day di Test Teatro Stage, il laboratorio di formazione teatrale, recitazione e sperimentazione scenica con produzione di eventi performativi teatrali e musicali, giunto al suo quarto anno di attività a Benevento.

Durante la serata sono stati svelati i dettagli delle novità a partire dal nuovo corso per bambini dai 6 ai 12 anni che sarà diretto dal bravissimo attore e doppiatore beneventano Maurizio Tomaciello, apprezzatissimo e noto volto di teatro, cinema e tv, che ritroveremo anche nelle produzioni di Test Teatro Stage.

Tra convivialità, brevi performance e momenti di prova aperta, è stato descritto anche il laboratorio per vecchi e nuovi iscritti, aperto ad adolescenti over 13 e adulti.

Le lezioni, con cadenza settimanale, da ottobre a giugno, si svolgeranno, per i bambini dai 6 ai 12 anni, il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30, con eventuali recuperi per emergenze il giovedì.

Per ragazzi over 13 e adulti, invece, doppio appuntamento, lunedì e mercoledì, dalle 20.00 alle 22.15, con orario variabile per eventuali recuperi

L’ impegno settimanale potrebbe subire, se necessario, variazioni e/o modifiche in base a esigenze contingenti o singole eccezioni per motivi personali o festività o emergenze interne o esterne di altra natura.

I corsi di TeSt-TeatroStage, aperti a tutti, senza preclusioni per età, condizione fisica, predisposizioni, capacità o livello di preparazione, sono all’insegna dell’inclusione e prevedono lezioni di recitazione, dizione e vocalità, linguistica e fonetica, coreutica, narrazione, lettura espressiva, drammatizzazione, improvvisazione, sperimentazione scenica, drammaturgia e cenni di storia del teatro.

Sono rivolti a chi aspira a mettersi in gioco su un palcoscenico, a chi vuole imparare a gestire la propria emotività, a chi ama, o vuole scoprire e approfondire i linguaggi del teatro, la letteratura, la recitazione, la scrittura teatrale, attraverso un’accurata pedagogia teatrale, destinata alle nuove generazioni e in grado di offrire competenze e opportunità a studenti e adolescenti, ma rivolta anche ad adulti curiosi e desiderosi di ampliare i propri orizzonti culturali e arricchire il proprio cammino, umano e professionale.

I laboratori prevedono un percorso artistico, socializzante e stimolante, sempre in equilibrio tra gioco, apprendimento, espressione della creatività, e scoperta di sé.

Offrono un’ottima occasione di crescita personale e culturale, anche per coloro che, italiani o stranieri, nello studio della nostra lingua, desiderino migliorare il loro italiano parlato e scritto, la capacità di comprensione di un testo, le proprie potenzialità espressive, comunicative e relazionali, accrescendo autocoscienza e autostima, attraverso un’esperienza di formazione emozionante, artistica e creativa.

Il progetto culturale TeSt-TeatroStage, contempla inoltre la partecipazione degli allievi a tutte le fasi di ideazione, costruzione e allestimento delle messe in scena, sia sul palco sia “dietro le quinte”, e costanti e continue integrazioni ai progressi conquistati durante l’anno con applicazioni, prove aperte e stimolanti collaborazioni con altre realtà artistiche e culturali del territorio, in una ricca serie di attività:

- Reading letterari, letture drammatizzate e performance nei luoghi pubblici e di socialità, nei centri artistici e culturali, musei, biblioteche, librerie, scuole, edifici storici, ambienti naturali, parchi e giardini.

- Incontri, master class, laboratori intensivi con artisti, autori e tecnici esperti del settore.

- Cineforum, retrospettive, rassegne tematiche o monografiche su autori o interpreti del teatro e del cinema.

Per informazioni e iscrizioni, chiamare o inviare messaggi whatsapp al numero 348 3736087.

TeSt-TeatroStage è su Facebook e Instagram.