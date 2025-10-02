Scandone Avellino e Borgo Ferrovia

Nuova collaborazione per promuovere comunità, giovani e coesione sociale

La Scandone Avellino è lieta di annunciare la nascita di una nuova partnership con l’Associazione di Promozione Sociale “Per Borgo Ferrovia”, realtà nata recentemente ma già capace di aggregare oltre 300 soci e di diventare un punto di riferimento per uno dei quartieri più popolosi della città.

L’accordo nasce dalla volontà comune di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione sociale, creando occasioni di incontro, sostegno e sviluppo per i giovani e per l’intera comunità.

Scandone non è solo pallacanestro, ma anche radicamento nel territorio e impegno per il futuro dei giovani. Con “Borgo Ferrovia” si condividono gli stessi obiettivi: costruire una rete di valori e opportunità che rafforzi il legame tra sport e comunità.

Questa partnership rappresenta dunque un passo importante per entrambe le realtà, che insieme intendono lanciare progetti e iniziative congiunte a beneficio del quartiere, della città e delle nuove generazioni.

Così il presidente dell’associazione, Walter Giordano, sulla nuova partnership con il sodalizio biancoverde:

“Siamo lieti di avviare una significativa partnership con la Scandone, fondata su valori condivisi e sull’obiettivo comune di valorizzare il territorio e rafforzare il legame con la nostra comunità. Questa collaborazione rappresenta un importante passo in avanti nel percorso di crescita e sviluppo sia di Borgo Ferrovia che della Scandone, ponendo le basi per nuove iniziative e opportunità a beneficio dei cittadini e delle future generazioni. Lo sport, con la sua capacità di unire e creare identità, sarà il motore di un percorso condiviso volto a promuovere coesione sociale, appartenenza e orgoglio per la nostra terra.”