La Commissione UE approva “Olive taggiasche liguri” e “Carne Salada del Trentino”

La Commissione europea ha approvato l’aggiunta delle italiane “Olive taggiasche liguri” e “Carne Salada del Trentino” al registro delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Le olive taggiasche liguri sono olive da tavola e pasta di olive ottenute da olive della varietà taggiasca. La taggiasca, che deve il nome alla località di Taggia, nelle cui terre i monaci benedettini nel X secolo impiantarono i primi ceppi, è una pianta caratterizzata da grande fecondità e forza di vegetazione ma che teme il gelo e le temperature estreme. Si è acclimatata in Liguria, una regione a forma di arco che occupa una stretta striscia di terra tra il mare e un crinale montuoso che la ripara dai venti e dal freddo.

La “Carne Salada del Trentino” è un salume di carne bovina caratterizzato dalla magrezza, dal sapore di carne matura e dall’aroma leggermente speziato. La carne viene prodotta e confezionata in tutto il territorio amministrativo della Provincia Autonoma di Trento, ad eccezione di alcuni comuni. La tradizionale pratica di lavorazione e conservazione utilizzata per la carne salada è sopravvissuta in Trentino fin dall’antica Roma, pur essendo stata quasi completamente abbandonata altrove.