“Accogliamo con favore l’avvio della 41esima edizione della Conferenza transatlantica Nordamerica-UE, che si è aperta in queste ore a Como: un appuntamento di grande rilievo che riafferma l’importanza del dialogo transatlantico tra i protagonisti dell’agricoltura”, dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli agricoltori europei e del mondo. “La conferenza, che riunisce 250 leader del settore provenienti da Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Messico, rappresenta una piattaforma strategica per affrontare temi cruciali come il commercio, l’innovazione, la sostenibilità e le dinamiche di mercato”.

”Un’occasione preziosa – sottolinea Tiso – per promuovere una visione condivisa di agricoltura capace di superare barriere geografiche e commerciali. È significativo che questo importante confronto si svolga in Italia, a testimonianza del ruolo centrale del nostro Paese nelle politiche agroalimentari europee e internazionali. Come Confeuro, ribadiamo con forza che politiche basate su dazi e guerre tariffarie danneggiano il settore primario, ostacolando la crescita e la cooperazione tra produttori. Gli agricoltori, sia europei che nordamericani, chiedono a gran voce un commercio più libero e giusto, orientato allo sviluppo sostenibile”, prosegue Tiso.

“La nostra Confederazione ritiene fondamentale consolidare una cooperazione stabile e costruttiva tra le due sponde dell’Atlantico. Nonostante la distanza geografica, è evidente che le sfide dell’agricoltura siano comuni: cambiamenti climatici, calamità naturali, instabilità dei mercati. Solo attraverso il confronto e lo scambio di buone pratiche sarà possibile costruire un sistema agricolo globale più resiliente, equo e attento ai diritti dei produttori e dei consumatori”, conclude il presidente Confeuro.