La Fondazione Vassallo accoglie la decisione come passo importante verso verità e giustizia

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore rende noto che, nella giornata di ieri, Arianna Meloni, a nome del partito Fratelli d’Italia, ha contattato il Vicepresidente della Fondazione, Massimo Vassallo, ribadendo l’importanza morale della costituzione di parte civile nel processo per l’uccisione di Angelo Vassallo, assassinato il 5 settembre 2010.

Durante la telefonata, Arianna Meloni ha affermato: “È un dovere morale costituirsi parte civile nel processo dell’uccisione di Angelo. È un dovere nei confronti suoi, della Fondazione e della famiglia.”

Massimo Vassallo ha dichiarato: “È stata una telefonata cordiale, affabile, nella quale abbiamo percepito ancora una volta la vicinanza alla nostra battaglia. Un gesto che assume un significato profondo.”

Il Presidente della Fondazione, Dario Vassallo, ha aggiunto: “La decisione del Governo di costituirsi parte civile rappresenta un passo importante: rompe il silenzio e rafforza la nostra battaglia di verità e giustizia. È un atto che non riguarda solo la nostra famiglia o la Fondazione, ma l’intero Paese che ha il diritto di conoscere chi e perché ha tolto la vita ad Angelo.”