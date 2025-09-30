UE, conferenza sul clima in vista della COP30

A dieci anni dall’accordo di Parigi, focus su competitività, resilienza e neutralità climatica

Aggiunto da Redazione il 30 settembre 2025.
Tags della Galleria Europa, PRIMO PIANO

Commissione EuropeaLa Commissione organizza oggi una conferenza con la partecipazione di rappresentanti da diversi settori, tra i quali industria, dirigenti d’impresa, società civile e mondo accademico. L’evento, dal titolo Climate action that works for you: An agenda for competitiveness, prosperity and resilince“, farà il punto sui progressi compiuti dall’UE in ambito climatico a dieci anni dall’accordo di Parigi, sei anni dal Green Deal europeo e quasi un anno dal nuovo mandato della Commissione, e rifletterà su una visione per il futuro. La conferenza si svolge in preparazione alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP30, che si terrà a novembre.

La conferenza fa seguito al discorso pronunciato la scorsa settimana dalla Presidente von der Leyen in occasione del vertice ad alto livello delle Nazioni Unite sul clima, in cui è stato riconfermato l’impegno dell’UE a mantenere la rotta verso gli ambiziosi obiettivi sul clima e a consolidare la leadership climatica globale. La Presidente ha annunciato l’accordo degli Stati membri a presentare prima della COP30 un contributo determinato a livello nazionale dell’UE all’accordo di Parigi, compreso tra il 66% e il 72%.

La conferenza è iniziata questa mattina con un videomessaggio di apertura della Presidente von der Leyen e prevede la partecipazione del Commissario Hoekstra, che condividerà nel pomeriggio prospettive di prima mano sul futuro della strategia climatica dell’UE e mondiale. L’evento offrirà l’occasione per discutere del percorso dell’UE verso la neutralità climatica, una transizione a zero emissioni nette che metta al centro competitività e resilienza dell’economia europea e riunisca tutti gli europei, le industrie e le imprese verso tale obiettivo.

Una serie di tavole rotonde e seminari darà ai partecipanti la possibilità di scambiare opinioni sulla cooperazione internazionale, i finanziamenti e la rendicontazione in materia di clima, e sull’innovazione e sugli aspetti sociali della transizione giusta. L’evento presenterà anche testimonianze e storie degli ambasciatori del patto europeo per il clima e di altri pionieri in questo ambito.

Il programma dell’evento, incluso il link per la registrazione, è disponibile online. È possibile seguire la conferenza in diretta streaming.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it