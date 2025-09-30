Accordo con l’azienda irpina dell’aerospazio per la stagione 2025/2026

La Scandone Avellino è lieta di annunciare la partnership con Officine Meccaniche Irpine (OMI), che entra a far parte della famiglia biancoverde in qualità di nuovo sponsor ufficiale per la stagione sportiva 2025/2026.

Fondata nel 1983, OMI è una realtà industriale d’eccellenza del territorio irpino che opera nel settore aerospaziale e della difesa, collaborando con clienti nazionali e internazionali in Europa, America e Africa. L’azienda vanta consolidati rapporti con i principali Prime Contractor del settore, tra cui Leonardo, Boeing, Airbus e Lockheed Martin, distinguendosi come fornitore di aerostrutture di grandi e complesse dimensioni ed equipaggiamenti di supporto ai velivoli.

La partnership con OMI è motivo di grande orgoglio per la società biancoverde perché unisce il club ad un’azienda che rappresenta eccellenza, innovazione e radici profonde del territorio irpino. Queste le parole di Andrea Villano, CEO dell’azienda dopo la chiusura dell’accordo con la società avellinese: “Siamo davvero felici di essere sponsor della Scandone Avellino. Per noi, che abbiamo le nostre radici in Irpinia, è un grande orgoglio poter sostenere una squadra che rappresenta la storia e la passione del basket nel nostro territorio. Crediamo molto nei valori dello sport e siamo entusiasti di camminare insieme alla Scandone in questa nuova avventura con la speranza che sia ricca di successi”.

Con questo accordo, Scandone Avellino e OMI rafforzano il legame tra sport e impresa, promuovendo valori comuni di passione, impegno e innovazione, con lo sguardo rivolto al futuro.