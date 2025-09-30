Rinnovata la partnership per la stagione 2025/2026

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket annuncia con soddisfazione il rinnovo della collaborazione con MielePiù, azienda da sempre legata al territorio e ai suoi valori. Per la stagione sportiva 2025/2026 il marchio MielePiù sarà presente sul pantaloncino della divisa ufficiale di gara. La decisione di proseguire il percorso insieme nasce da una visione comune, che pone al centro eccellenza, passione e radicamento nella comunità.

Da oltre ottant’anni MielePiù è un punto di riferimento nella vendita di arredo bagno, rivestimenti, termoidraulica e soluzioni per il comfort abitativo, distinguendosi per la capacità di coniugare innovazione, qualità italiana e attenzione al territorio. L’azienda investe costantemente in efficienza energetica e responsabilità sociale e, di recente, è stata inserita nella classifica “Stelle del Sud” del Sole 24 Ore, riconoscimento che testimonia il suo percorso di crescita e il suo impegno concreto.

Avellino Basket e MielePiù continueranno così a condividere un progetto che unisce sport e comunità, rafforzando un legame che va oltre il campo e che rappresenta un impegno reale verso lo sviluppo e la crescita della città.