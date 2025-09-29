Borrelli: “Individuare i colpevoli, nuovo codice stradale inefficace”

Ancora violenza sulle strade di Napoli. Nella serata di ieri, al Corso Umberto, un turista di 33 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di persone dopo un incidente stradale sfiorato. Lo straniero era intendo ad attraversare la strada, quando un’auto per poco non lo ha investito. L’uomo ha così protestato ma chi era all’interno dell’auto non l’ha presa bene, è sceso e ha colpito con estrema violenza il turista. L’episodio si consuma a pochi giorni di distanza dalla tragedia che ha scosso la città, con la morte di una studentessa spagnola Erasmus, travolta e uccisa da un SUV guidato da un 18enne proprio lungo il Corso Umberto. Una coincidenza che restituisce un quadro drammatico di insicurezza e degrado culturale e umano.

“Questa aggressione folle è l’ennesima dimostrazione di quanto le nostre strade siano ormai in balia della violenza e dell’inciviltà. Mi auguro che i responsabili vengano individuati e paghino per quello che hanno fatto – dichiara il deputato di Alleanza Verdi–Sinistra Francesco Emilio Borrelli – Ma dobbiamo dire con chiarezza che con il nuovo codice della strada è praticamente impossibile installare dei dissuasori di velocità efficaci all’interno delle città. E’ evidente che i dossi non bastano, nelle città stiamo assistendo ad una vera e propria impennata di decessi a causa di sinistri stradali. Servono provvedimenti immediati e una strategia seria di sicurezza urbana e stradale”.