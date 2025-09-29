Dal 27 settembre al 13 ottobre variazioni, cancellazioni e bus sostitutivi

Dal 27 settembre al 13 ottobre la circolazione ferroviaria subirà variazioni d’orario o cancellazioni per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi al nuovo itinerario della nuova linea AV/AC Napoli-Bari.

I treni del Regionale delle relazioni Napoli – Cancello – Caserta, Caserta – Salerno, Roma – Napoli – Vairano/Cassino, Benevento – Caserta/Cassino e Benevento – Roma T.ni subiranno modifiche di orario e/o cancellazioni. Inoltre, fino al 13 dicembre, i treni non effettueranno la fermata nelle stazioni di Valle di Maddaloni e Frasso Telesino Dugenta. Alcuni treni Frecciarossa delle relazioni Roma T.ni – Bari C.le/ Lecce, Milano C.le – Foggia/ Lecce; Torino P.N. – Benevento – Bari C.le subiranno variazioni di orario. Infine, i treni Intercity 703 e 704 saranno cancellati tra Caserta e Bari C.le. fino al 13 dicembre.

MOBILITÀ TRAMITE INTERCITY E REGIONALE

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Intercity e Regionale hanno previsto corse con bus nelle tratte interessate dalle interruzioni. Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

VIAGGIARE INFORMATI

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.