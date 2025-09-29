Nuovo incarico al Comando Provinciale di Trani dopo 13 anni di servizio

Il Luogotenente Angelo Michele Lauciello, 48enne originario di Canosa di Puglia (BT), lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Aquilonia per assumere un nuovo incarico al Comando Provinciale Carabinieri di Trani.

Arruolato nel 1997, ha frequentato la Scuola Marescialli di Velletri e Firenze. Terminato il corso di formazione è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Cutro (KR), che ha retto per circa quattro anni, maturando una significativa esperienza in un contesto caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata.

Successivamente ha assunto il Comando della Stazione di Aquilonia, ricoprendo l’incarico per tredici anni. Laureato in Scienze dell’Amministrazione presso l’Università di Siena, nel corso della sua attività si è distinto per professionalità, senso del dovere e vicinanza alla comunità, promuovendo iniziative di prossimità con i cittadini, con particolare attenzione agli studenti e agli anziani, in un’ottica di prevenzione e diffusione della cultura della legalità.

Sotto la sua guida, la Stazione di Aquilonia ha condotto numerose operazioni in materia di sicurezza ambientale e del lavoro, contrasto all’abusivismo edilizio, alle truffe, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al fenomeno della criminalità in genere, ricevendo riconoscimenti per i risultati conseguiti.

La stima nei suoi confronti è stata più volte espressa dalla cittadinanza e dall’Arma dei Carabinieri, a testimonianza dell’impegno e della dedizione profusi nello svolgimento del servizio.

Al Luogotenente Angelo Michele Lauciello gli auguri del Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, per il nuovo incarico e l’auspicio di ulteriori soddisfazioni professionali.