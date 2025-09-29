Grottaminarda e i borghi all’Appia Day

Tour gratuito tra storia, arte e sapori il 4 ottobre

29 settembre 2025
Castello_d'AquinoAnche Grottaminarda prende parte all’evento nazionale Appia Day, una giornata per scoprire, gratuitamente, la storia e la bellezza dei borghi italiani.

Sabato 4 ottobre tour, con spostamenti in autobus, per visitare 4 comuni e riscopripre i beni culturali di ciscuno:

  • Grottaminarda ore 8:30 – Passeggiata tra la Stazione di Posta, il borgo antico della Fratta e il Castello Medievale D’Aquino, con colazione tra biscotti, panettoni, succhi e caffè;

  • Scampitella ore 11:15 – Visita all’Antiquarium e ai Cippi Miliari che raccontano secoli di storia;

  • Carife ore 12:30 – Pomeriggio tra la Necropoli Sannitica e il Museo Archeologico, con degustazione di prodotti tipici locali;

  • Frigento ore 16:00 – Passeggiata nel cuore del paese e visita al Museo Frimact, alle Cisterne romane e alla Cattedrale di Santa Maria Assunta. Gran finale sulla terrazza Limiti con saluto musicale di Luca Pugliese e aperitivo al tramonto.

Rientro previsto alle ore 20:00 a Grottaminarda.

L’evento è patrocinato dal MIC – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, organizzato dai Comuni di Grottaminarda, Scampitella, Carife e Frigento, dai Musei locali Antiquarium Filippo Buonopane, MAC e Frimact e dalle Associazioni ArteoLogica e Net-New Entity of Territoriy.

Prenotazioni al numero 349 05 97 528 – Posti limitati.

 

