Tour gratuito tra storia, arte e sapori il 4 ottobre

Anche Grottaminarda prende parte all’evento nazionale Appia Day, una giornata per scoprire, gratuitamente, la storia e la bellezza dei borghi italiani.

Sabato 4 ottobre tour, con spostamenti in autobus, per visitare 4 comuni e riscopripre i beni culturali di ciscuno:

Grottaminarda ore 8:30 – Passeggiata tra la Stazione di Posta, il borgo antico della Fratta e il Castello Medievale D’Aquino, con colazione tra biscotti, panettoni, succhi e caffè;

Scampitella ore 11:15 – Visita all’Antiquarium e ai Cippi Miliari che raccontano secoli di storia;

Carife ore 12:30 – Pomeriggio tra la Necropoli Sannitica e il Museo Archeologico, con degustazione di prodotti tipici locali;

Frigento ore 16:00 – Passeggiata nel cuore del paese e visita al Museo Frimact, alle Cisterne romane e alla Cattedrale di Santa Maria Assunta. Gran finale sulla terrazza Limiti con saluto musicale di Luca Pugliese e aperitivo al tramonto.

Rientro previsto alle ore 20:00 a Grottaminarda.

L’evento è patrocinato dal MIC – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, organizzato dai Comuni di Grottaminarda, Scampitella, Carife e Frigento, dai Musei locali Antiquarium Filippo Buonopane, MAC e Frimact e dalle Associazioni ArteoLogica e Net-New Entity of Territoriy.

Prenotazioni al numero 349 05 97 528 – Posti limitati.