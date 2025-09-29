Bisaccia (AV) – Sequestrato richiamo elettronico
Tre denunciati dai Carabinieri Forestali per uso di mezzi vietati
I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia venatoria e di antibracconaggio, ponevano sotto sequestro un dispositivo elettronico illecito, utilizzato per la caccia.
Nello specifico, l’intervento è avvenuto in un fondo privato nel Comune di Bisaccia (AV), dove durante il sopralluogo, i militari rinvenivano un congegno elettroacustico utilizzato come richiamo per le quaglie.
I militari operanti, deferivano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, i tre proprietari del fondo per esercizio della caccia con mezzi vietati e procedevano a porre sotto sequestro il dispositivo rinvenuto.
L’intervento dei Carabinieri rientra nell’impegno costante dell’Arma a protezione della fauna selvatica.
I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni.