Bisaccia (AV) – Sequestrato richiamo elettronico

Tre denunciati dai Carabinieri Forestali per uso di mezzi vietati

Aggiunto da Redazione il 29 settembre 2025.
Tags della Galleria CRONACA, PRIMO PIANO

01I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia venatoria e di antibracconaggio, ponevano sotto sequestro un dispositivo elettronico illecito, utilizzato per la caccia.

Nello specifico, l’intervento è avvenuto in un fondo privato nel Comune di Bisaccia (AV), dove durante il sopralluogo, i militari rinvenivano un congegno elettroacustico utilizzato come richiamo per le quaglie.

I militari operanti, deferivano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, i tre proprietari del fondo per esercizio della caccia con mezzi vietati e procedevano a porre sotto sequestro il dispositivo rinvenuto.

L’intervento dei Carabinieri rientra nell’impegno costante dell’Arma a protezione della fauna selvatica.

I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it