TESS promuove fotovoltaico su aree artificiali e comunità locali

In occasione degli Stati Generali delle Aree Interne d’Italia, in programma a Benevento presso il Musa alla contrada Piano Cappelle i prossimi 3 e 4 ottobre, la coalizione ambientale interregionale TESS (Transizione Energetica Senza Speculazione) presenterà in anteprima il Piano Nazionale di Transizione Energetica a Zero Consumo di Suolo, concepito su istanza del Movimento Sindaci Italiani per una Transizione Energetica Rispettosa dei Territori.

TESS è una coalizione ambientale interregionale di un numero ogni giorno crescente di associazioni e comitati territoriali che si sono uniti per difendere le ultime aree verdi d’Italia dall’invasione di quei progetti di impianti industriali di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili che non presentano concreti vantaggi né ambientali né economici per la popolazione e che anzi danneggiano le risorse naturali per il contrasto dell’effetto serra, portando il Paese verso la totale dipendenza energetica e alimentare. Il documento è stato elaborato a cura di TESS con il supporto di numerosi ed autorevoli esperti con competenze specifiche negli ambiti trattati, ed è concepito come strumento per combattere la disinformazione in materia di transizione energetica e per dimostrare la fattibilità e la convenienza di una transizione pianificata e rispettosa dei territori.

Analizza criticamente le attuali strategie di de-carbonizzazione in Italia, evidenziando le contraddizioni di un modello basato su grandi impianti eolici e fotovoltaici industriali. Tali impianti, sostenuti da ingenti incentivi pubblici, risultano caratterizzati da scarsa efficienza produttiva, elevati costi economici e rilevanti impatti negativi sul paesaggio, sull’agricoltura e sugli abitanti delle aree interne. Particolare attenzione è dedicata alle problematiche legate all’uso del suolo fertile, alla gestione degli impianti di accumulo (BESS) e ai rischi connessi a espropri e concentrazione dei benefici nelle mani di operatori privati.

In alternativa, il testo propone un piano di transizione energetica a “consumo di suolo zero”, fondato sull’impiego diffuso del fotovoltaico su superfici già artificializzate (tetti, aree dismesse, cave, infrastrutture) e sulla promozione delle comunità energetiche (CER). Tale modello, sostenuto dai dati ISPRA-SNPA 2024 e da rilevanti studi istituzionali e accademici, risulta economicamente più conveniente, socialmente equo, e coerente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni, generando benefici occupazionali e rafforzando la democrazia energetica.

Con questa iniziativa, che sarà lanciata per la prima volta proprio in occasione della due giorni sannita e precisamente il 4 mattina con l ‘intervento della Coordinatrice Lucia Minunno, il movimento dei sindaci e degli ambientalisti di TESS intendono portare all’attenzione dell’opinione pubblica, delle amministrazioni e dei politici che ci rappresentano la necessità di superare le logiche speculative e di adottare un approccio politico e pianificatorio che privilegi l’interesse collettivo e la sostenibilità territoriale, individuando nelle CER una delle soluzioni alternative più valide, a condizione che siano gestite dalle comunità locali.

Ricordiamo che gli Stati Generali delle Aree Interne sono promossi da Eitalía, nuova realtà associativa nata dall’esperienza di Futuridea, si propone come appuntamento nazionale di riferimento per il confronto, la ricerca e la progettualità sulle Aree Interne.