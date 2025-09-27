Una serata di sport, emozioni e identità biancoverde. Nella suggestiva cornice del Carcere Borbonico di Avellino gremita in ogni ordine di posto, si è tenuta la presentazione ufficiale del roster della Scandone Avellino che affronterà il campionato di Serie B Interregionale 2025/2026.

A fare gli onori di casa è stato Giuseppe Limongiello, CMO di Magma Sports, main sponsor della squadra, che ha sottolineato l’orgoglio di legare il nome dell’azienda a quello della Scandone: “Non è soltanto una squadra di basket, ma un simbolo che unisce generazioni e racconta storie di sacrificio, entusiasmo e orgoglio irpino”.

Alla cerimonia è intervenuto anche il sub Commissario del Comune di Avellino, dott. Padovano, che ha portato i saluti dell’amministrazione, garantendo l’impegno delle istituzioni a favore dello sport e delle strutture sportive cittadine.

Successivamente ha preso la parola il Presidente della Scandone, Marco Trasente, che ha ribadito il legame con la famiglia Sole e con lo sponsor Magma: “Sarà una stagione impegnativa. Noi dirigenti saremo i primi a dare il massimo, seguiti dai ragazzi in campo. La Scandone merita serietà e dedizione”. Trasente ha inoltre ricordato la figura del dott. Mastroianni, storica bandiera della società, ospite d’onore dell’evento, che con emozione ha salutato il pubblico: “Mi sento onorato di essere qui dove ho vissuto momenti importanti della mia carriera. Forza Scandone!”.

Il momento più atteso è stato la presentazione ufficiale del nuovo roster 2025/2026, accolta da un lungo applauso dei tifosi presenti. La serata è proseguita con la svelatura della nuova divisa ufficiale, accompagnata da un video emozionale che ha raccontato la storia e l’identità biancoverde.

Spazio poi agli interventi di Sabino Sole, direttore marketing di Magma, e Antonio Mandino, direttore commerciale, che hanno sottolineato il valore umano e territoriale della partnership con la Scandone: “La stima e l’amicizia reciproca sono la base di un lavoro che guarda al futuro, con l’obiettivo di crescere insieme e regalare soddisfazioni alla città e alla squadra”.

A chiudere la serata, nuovamente il Presidente Trasente, che ha ricordato l’importanza del progetto Scandone e ha rilanciato la proposta di una Fondazione che si occuperà del tessuto sociale della comunità irpina, il cui progetto sarà svelato nei prossimi giorni: “Non è solo un progetto sportivo ma soprattutto sociale. Coinvolgiamo oltre 150 famiglie attraverso il settore giovanile e gli junior club, collaborando con le realtà della provincia. Con la Fondazione Scandone vogliamo dare ulteriore continuità, coinvolgendo tutto il tessuto sociale avellinese in un percorso di crescita e valori”.

L’appuntamento ora è sul parquet: domani la Scandone Avellino farà il suo debutto, al Del Mauro alle ore 20:30 contro Viterbo, nel nuovo campionato di B Interregionale, con l’entusiasmo e l’energia di una piazza che continua a credere nel Lupo Felice, il suo simbolo sportivo.