Al Palazzo Scola incontro su sviluppo sostenibile ed educazione alimentare, con degustazioni e focus sul patrimonio irpino

“Eccellenze e Tradizioni” fa tappa a Trevico. Lo scorso 20 settembre si è tenuto l’incontro a Lioni, in località Gavitone, sul tema “Sapori d’alta quota: la patata di Cesinole”, che ha visto la partecipazione del sindaco di Lioni Yuri Gioino, dell’assessore all’agricoltura del Comune di Lioni, Rocco D’Andrea, del presidente del Consorzio Bagnoli Laceno, Angelo Rocco Mattia, del presidente del Gal Irpinia Vanni Chieffo, del presidente di Coldiretti Avellino Veronica Barbati, con le conclusioni del presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, Maurizio Petracca.

Domani (domenica 28 settembre) a Trevico il Festival delle eccellenze e delle tradizioni, programma di eventi promosso dalla Regione Campania, proseguirà con la Fiera di San Rocco e Santa Filomena. L’appuntamento è alle ore 16.30 al Palazzo Scola dove si terrà l’incontro sul tema “Le tradizioni per uno sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”. Dopo i saluti del sindaco di Trevico, Nicolino Rossi, interverranno il presidente SIPAOC, Giuseppe Cringoli, il CEO della Terminio Frutta e Alimentari, Gaetano De Feo, e il presidente del Gal Irpinia, Vanni Chieffo. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania,Maurizio Petracca.

A seguire, il programma prevede una degustazione enogastronomica.

La tappa di Trevico si inserisce nel più ampio calendario di “Eccellenze e Tradizioni”, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, agricolo ed enogastronomico dell’Irpinia. Un momento di confronto e condivisione che unisce istituzioni, imprese e comunità locali, mettendo al centro le tradizioni come leva di sviluppo sostenibile e come strumento educativo per le nuove generazioni.